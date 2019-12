Me Ousmane Seye dément Serigne Mbacké Ndiaye: " Nulle part, la question de la remise en cause du mandat n'a été inscrite à l'ordre du jour"

Le dialogue politique pourrait battre de l'aile à cause de l'information selon laquelle la question de la non limitation du mandat du président de la République, a été mise sur la table, comme l'a révélé Serigne Mbacké Ndiaye. Membre du Pôle de la majorité du Dialogue national, Me Ousmane Seye dément l'information.



"Nulle part, dans les termes de référence et les objectifs spécifiques, la question de la remise en cause du mandat du président de la République n'a été inscrite à l'ordre du jour", martèle la robe noire dans les colonnes de "Libération".



Toutefois, Me Ousmane Seye n'est pas le seul à démentir les propos de l'ex-compagnon de Wade, devenu membre de la majorité présidentielle. En effet, la majorité présidentielle à qui l’on prête les velléités de proposition de suppression de la limitation du mandat présidentiel a sorti un communiqué pour démentir.