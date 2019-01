Me Wade met en garde Macky : "ce sera mon dernier combat"

L'invalidation de la candidature de Karim Wade pour la Présidentielle 2019, par le Conseil constitutionnel, ce lundi 14 janvier 2019 a sonné l'heure du "Mortal Kombat" entre le vieux "pape du Sopi" et son disciple, Macky Sall, qui veut briguer un second mandat.



Le journal Libération informe que Me Abdoulaye Wade a confié à ses proches de hauts responsables du Parti démocratique sénégalais (Pds), être prêt à livrer sa dernière bataille. "Ce sera mon dernier combat. Préparez-vous, j'arrive !!!", leur a-t-il dit.



Viviane, l'épouse de l'ancien Président sénégalais a précédé ce dernier à Dakar. Les choses sérieuses vont bientôt commencer. Reste à savoir si Wade va atterrir à Dakar avec son fils ou non.