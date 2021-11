Médecins sans frontières découvre dix cadavres de migrants au large de la Libye

« Au fond du bateau en bois surchargé, dix personnes ont été retrouvées mortes », a tweeté MSF. 10 morts évitables (...) 10 personnes qui sont mortes étouffées, après 13 heures à dériver en mer. L'itinéraire le plus meurtrier en Méditerranée. Comment pouvons-nous accepter cela en 2021? »



Un bébé de dix mois à bord

Des dizaines de milliers de personnes tentent d'arriver en Europe en traversant la Méditerranée à partir de la Libye ou de la Tunisie pour arriver généralement en Italie.Ce trajet est extrêmement dangereux : au moins 1 236 personnes ont déjà péri cette année en tentant cette traversée, contre 858 sur la même période en 2020, selon Flavio Di Giacomo de l'Organisation des migrations internationales (OMI) de l'ONU.



L'opération de secours du Geo Barents a « probablement permis d'éviter d'autres victimes », a-t-il tweeté, soulignant « le besoin de renforcer les patrouilles en mer ». Selon MSF, le Geo Barents transporte actuellement 186 personnes, dont des femmes et des enfants, le plus jeune étant âgé de 10 mois. L'ONG a demandé un port sûr pour pouvoir les débarquer.