Médias non reconnus : Seydi Gassama appelle le gouvernement à accorder de nouveaux délais raisonnables

Le ministère de la Communication et de l’Économie Numérique a publié, le 6 février, une liste de 258 médias officiellement reconnus conformément au code de la presse. Cependant, plusieurs médias, dont Dakaractu, n'ont pas été retenus. Face à cette situation, Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, a appelé le gouvernement à accorder de nouveaux délais raisonnables pour permettre aux médias de se conformer aux exigences.



« Le pluralisme des médias a permis de sauver le pays de la tyrannie et du chaos, et de rester une démocratie exemplaire. Au delà des vérifications pour corriger les erreurs éventuelles, de nouveaux délais, raisonnables, doivent être accordés aux médias pour se conformer », a écrit Seydi Gassama sur son compte Facebook.



Pour rappel, 258 médias ont été officiellement reconnus en conformité avec les dispositions du code de la presse.



Selon le directeur de la communication, il s’agit en tout de 26 télévisions, 28 quotidiens, 30 radios commerciales, 102 radios communautaires, 22 Web TV et 48 médias en ligne. 381 autres médias ont été exclus pour non-conformité.