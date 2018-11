Médina Baye : Macky Sall promet de poursuivre la modernisation de la Cité

L’Etat va s’investir pleinement dans l’extension de la Grande Mosquée de Médina Baye. Cet engagement a été pris par le chef de Macky Sall lors de son entretien avec le Khalife de la Cité religieuse, Cheikh Tidiane Ibrahima Niasse.



Et, ajoute-t-il, il se fera un plaisir d’y apporter une contribution substantielle d’autant plus qu’il ambitionne d’assister à son inauguration.



Se penchant sur les problèmes d’assainissement auxquelles la ville est confrontée chaque année, le Président Sall affirme qu’une cité aussi importante que Médina Baye où des milliers de fidèles affluent chaque année devait disposer de système d’évacuation des eaux. Mais Macky Sall ne s’arrête pas en si bon chemin puisqu’il a promis que le marché de la localité sera lui aussi remis à neuf.



Se souvenant de son adolescence passée à Kaolack, Macky Sall s’est rappelé des vendredis où il venait effectuer ses prières dans cette Mosquée, ce qui lui fait dire qu’il se sent honoré de pouvoir participer à son agrandissement.



A l’en croire, toute contribution à Médina Baye ainsi que dans les autres cités religieuses sera rétribuée par Dieu. Et, martèle-t-il, le Sénégal est redevable aux figurent religieuses. C’est d’ailleurs sens qu’il se dit convaincu qu’en donnant le nom de l’Université de Kaolack à Cheikh Al Islam, il rectifie un oubli.