Médina Baye renonce à l’organisation du Gamou de Taiba Niassene

Les autorités religieuses de Médina Baye (Kaolack, centre) ont décidé mercredi de sursoir à l’organisation de l’édition 2021 du Gamou annuel de Taïba Niassène, évènement célébrant la naissance de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye Niass (1900-1975.



« Compte tenu du contexte de la pandémie et après échanges avec l’ensemble des acteurs, les plus hautes autorités de Médina Baye ont décidé de renoncer à la tenue de l’édition 2021 du Gamou de Taïba Niassène« , a confié à l’APS une source proche des organisateurs.



L’édition 2021 du Gamou annuel de Taïba Niassène devait initialement se tenir au courant du mois de février.



Taïba Niassène, cité symbolique où naquit Cheikh Ibrahima Niass au début du 20ème siècle abrite la plus grande cérémonie religieuse de la Faydatou Tidjania après le Mawlid international de Médina Baye qui célèbre la naissance du Prophète de l’islam (PSL).