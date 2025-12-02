Médina Yoro Foula trace les jalons d’un développement économique et social durable

La commune de Médina Yoro Foula a posé, le weekend dernier, les bases de ses nouvelles orientations stratégiques en faveur d’un développement économique et social durable. Cette vision a été définie à l’issue d’un symposium d’envergure organisé dans la localité, avec la participation de nombreux érudits de l’islam et d’experts en économie, venus échanger sur les leviers de transformation de la collectivité.



Selon le maire, Kalidou Sy, le diagnostic établi au cours des travaux met en évidence de nombreux défis majeurs auxquels fait face le département. Il s’agit notamment de l’enclavement, du chômage des jeunes, du déficit en électricité et de l’insuffisance d’infrastructures de base, autant de contraintes qui freinent le plein essor de la zone.



Toutefois, le premier magistrat de la commune invite à ne pas s’arrêter uniquement à ces difficultés. Il souligne que Médina Yoro Foula dispose d’atouts considérables capables de soutenir un véritable décollage économique. Parmi ceux-ci figurent des terres fertiles favorables à l’agriculture, une bonne pluviométrie, d’importantes zones de pâturage et d’élevage, ainsi que des ressources forestières prometteuses.



Pour Kalidou Sy, le développement de la localité doit d’abord être porté par les populations elles-mêmes. « Le développement doit être mené par les communautés locales ; ensuite viendront l’État et les partenaires techniques et financiers pour les accompagner », a-t-il affirmé, appelant à une prise de conscience collective et à une plus grande implication citoyenne.



Dans cette dynamique, le maire plaide pour la promotion de l’intercommunalité comme levier d’autodéveloppement. Il estime que la mutualisation des efforts et des ressources entre les différentes collectivités locales, combinée à un investissement accru sur la jeunesse et les femmes, constituera un facteur déterminant pour bâtir un avenir meilleur à Médina Yoro Foula.



Ce symposium, qui marque une étape importante dans la planification du développement local, ouvre ainsi la voie à une gouvernance participative, où expertise, spiritualité et engagement citoyen convergent au service du progrès durable.