Medina : l’auteur du tir qui a blessé un policier lors d’un vol appréhendé

Les rues de la Médina ont été le théâtre d'un braquage spectaculaire ce mercredi 29 novembre 2023. De nouveaux détails ont émergé concernant l'identité du tireur impliqué dans cet incident, qui a blessé un policier et un civil lors d'une tentative de vol.



L'individu en question a été identifié sous le nom de Bamba Ndiaye, un menuisier de profession né à Dakar en 1965 et résidant à Fass. Il était accompagné d'un complice, et les deux malfaiteurs se déplaçaient à bord d'une moto de type « Beverly », objet de leur fuite.



Leur cible était Mamadou Kandé, détenteur d'un sac renfermant la somme substantielle de 5 millions de Francs CFA. Lors de la tentative de vol, Kandé a opposé une résistance vigoureuse, ce qui lui a valu d'être atteint par balle au bas ventre.



Le scénario s'est rapidement transformé en confrontation lorsque le voleur est tombé pendant la tentative de vol, tentant désespérément de s'échapper. Dans sa fuite, il a ouvert le feu sur un policier du Groupement mobile d'intervention (GMI), le blessant à la jambe. Les deux victimes ont été rapidement transportées vers des centres hospitaliers, respectivement à l'hôpital Principal et à l'hôpital Abass Ndao.



Le braqueur, âgé de 58 ans, n'a pas réussi à prendre la fuite malgré ses tentatives. Il s'est réfugié à la Grande Mosquée de Dakar, où il a été appréhendé avant d'être conduit au commissariat de la Médina. Son complice, quant à lui, est toujours en fuite, poursuivi par les autorités.



L’enquête est en cours, relate Rewmi Quotidien.