Médina: plus de 64 bâtiments qui menacent ruine ont été recensés, révèle Bamba Fall

Le maire de la Médina, Bamba Fall, a révélé lundi que plus de 64 bâtiments qui menacent ruine ont été recensés dans sa commune.



« A la Médina, nous avons recensé plus de 64 bâtiments qui menacent ruine », a déclaré M. Fall à la fin des secours menés par les sapeurs-pompiers à la rue 6 de la Médina, rapporte l’Agence presse sénégalaise.



Une partie d’un bâtiment s’est effondrée dans cette commune, près de la Direction de l’automatisation des fichiers, faisant un mort et trois blessés. M. Fall ajoute, sans indiquer leur nombre, que des mosquées, des églises et des écoles dont les murs « sont trop vieux » ont également été recensés dans cette commune d’arrondissement.



« Les arrêtés de péril ont été pris et délivré. Mais jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de réaction », a dit Bamba Fall. « ll y a moins d’un mois, j’avais alerté l’opinion. J’interpelle l’État et le chef de l’État pour qu’ils nous aident à démolir ces vieux bâtiments qui peuvent à tout moment s’affaisser », a poursuivi Bamba Fall.



La vétusté de certains bâtiments « est un problème [à la Médina]. Plusieurs bâtiments sont vieux », a-t-il souligné.