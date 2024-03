Meeting á Mbacké : Gallo Ba assure "la victoire de Amadou Ba au premier tour"

A Mbacké ( département de Diourbel) où Amadou Ba a débuté sa campagne électorale ce lundi pour la présidentielle 2024, les populations sont sorties massivement. Pour le maire, Gallo Ba, "cette forte mobilisation des populations de Mbacké prouve la volonté de ces derniers d'élire Amadou Ba comme président du Sénégal et ce dès le premier tour".



Selon M. BA, Mbacké se trouve dans le département le plus peuplé du Sénégal. Il rappelle que c'est Macky sall qui a choisi Amadou Ba qui a fait construire un forage et un stade pour les populations portant sur un coup de 23milliards F Cfa. Par conséquent, estime Gallo Ba, "voter Amadou Ba c'est la continuité".