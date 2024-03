Meeting de BBY : Mbacké réussi le pari de la mobilisation

Le terrain Gare -bi de Mbacké a refusé du monde ce lundi. Pour le lancement officiel de sa campagne, Amadou Ba candidat de BBY a choisi le département de Mbacké. Un choix qui n'est pas fortuit. Car les leaders et responsables de Mbacké, Touba et des localités environnants se sont mobilisés comme un seul homme pour un accueil triomphal de leur candidat. Militants et sympathisants de BBY sont sortis en masse pour manifester leur soutien à leur candidat. Vidéos.

Cécile Sabina Bassène

div id="taboola-below-article-thumbnails">