Meilleur sélectionneur de l'année: "Je suis le meilleur, j'ose espérer qu'on me donnera le trophée" (Cissé)

A moins d’une semaine des CAF Awards qui auront lieu le 2 Janvier en Egypte, le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé s’est confié à la presse locale. Après avoir échoué en finale de la CAN 2019 face à l’Algérie, Cissé espère être sacré Sélectionneur de l’année devant Djamel Belmadi.



A la question de savoir qui va remporter le trophée du meilleur sélectionneur de l’année, Aliou Cissé répond : « Je suis le meilleur et j’ose espérer qu’on me donnera le trophée ».



Parlant de son bilan depuis sa nomination en 2015, Cissé juge satisfaisant le travail qu’il a abattu jusqu’ici. « Je dirais que le bilan est satisfaisant, tout comme sur le fond de jeu que les résultats. Pour cette année, nous avons gagné plus de matches que nous en avons discutés. Depuis 4 à 5 ans, si on regarde l’équipe nationale, nous étions absents sur la scène continentale ».



S’agissant du Ballon d’Or africain, Aliou Cissé est convaincu que c’est son poulain Sadio Mané qui va l’emporter devant Mahez et Salah. « C’est une distinction individuelle et si on regarde l’année 2019 et au vu des performances de Sadio Mané, le gagnant est une évidence…Je ne peux imaginer qu’un autre que Sadio Mané le gagne ».



« Il a brillé toute la saison 2019 et continue de perforer après la CAN. Personnellement, il est le Ballon d’Or 2019, même si derrière il y a Mohamed Salah et Riyad Mahrez. Au vu du Ballon d’or européen, où il a terminé à la quatrième place, je pense que cette fois, il va remporter le ballon d’or africain », estime Cissé.