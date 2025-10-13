Mékhé : un mort et un blessé grave dans une collision entre deux motos

Un jeune homme de 25 ans a perdu la vie et un autre a été grièvement blessé dans une collision entre deux motos “Jakarta”, survenue dans la nuit du dimanche au lundi à Mékhé, dans le département de Tivaouane, a appris l’APS de sources sécuritaires.



L’accident s’est produit vers 23h30, à l’intersection entre la Route nationale n°2 (RN2) et la voie reliant Mékhé à Mérina Dakhar, Pékesse et Thilmakha. Le choc violent entre les deux engins aurait été provoqué par un croisement à vive allure, selon les premières constatations recueillies sur place.





Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour évacuer les victimes. Le corps sans vie du conducteur âgé de 25 ans a été déposé à la morgue du centre de santé de Mékhé, tandis que le blessé, un jeune homme d’une vingtaine d’années, y a été admis pour des soins d’urgence.





Selon des témoins présents au moment du drame, la moto du défunt aurait disparu peu après la collision, une situation jugée inhabituelle par les forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte.

