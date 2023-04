Mélenchon et Sonko ont échangé sur les relations entre la France et le Sénégal

Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise, et Ousmane Sonko, leader du parti Pastef et principal opposant au président Macky Sall, ont eu un échange ce vendredi.



Sur son compte Twitter Mélenchon annonce avoir échangé avec le leader de Pastef sur l’avenir des relations entre la France et le Sénégal. Ils ont également évoqué leurs programmes respectifs au cours de cet échange.



« Échanges approfondis avec Ousmane Sonko sur l’avenir des relations entre la France et le Sénégal. Des programmes différents, mais une volonté commune de lutter contre la dérive autoritaire de nos gouvernements », a écrit Jean-Luc Mélenchon.