Menace d’expulsion pour des Sénégalais emprisonnés aux États-Unis vers le Salvador : une situation alarmante selon une activiste

Alerte Urgente au Président du Sénégal:



Il y a des ressortissants sénégalais actuellement en prison aux États-Unis qui risquent d'être envoyés au Salvador par la nouvelle administration Trump!

Ce sont des Sénégalais détenteurs de la nationalité américaine, de cartes de… pic.twitter.com/YA7rNEKqd6

— Oumou Diallo (@Oumouldial) February 4, 2025



Une situation préoccupante touche actuellement plusieurs ressortissants sénégalais incarcérés aux États-Unis, selon une déclaration d'Oumou Diallo, une activiste sénégalaise établie aux États-Unis, diffusée sur son compte X. Ces détenus risquent d'être expulsés vers le Salvador, une décision qu’elle lie à la politique migratoire de la nouvelle administration de Donald Trump.D’après l’activiste, cette mesure concerne non seulement des Sénégalais ayant la nationalité américaine, mais aussi ceux possédant une carte de résidence, ainsi que des sans-papiers. Bien que le Sénégal et les États-Unis ne disposent pas d’un accord formel concernant le transfert de prisonniers, la perspective d’une expulsion vers le Salvador inquiète vivement.Mme Diallo alerte sur la mauvaise réputation des prisons salvadoriennes, réputées pour leur conditions de détention extrêmement difficiles. Elle souligne que ces compatriotes, confrontés à cette menace d'expulsion, nécessitent une aide immédiate et un soutien gouvernemental.L'activiste a fait appel au gouvernement sénégalais afin qu'il prenne des mesures urgentes pour protéger ses citoyens, quel que soit leur statut migratoire. "Ils méritent sécurité et dignité, quelle que soit leur situation", a-t-elle insisté.