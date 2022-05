Menace de forclusion de la liste de YAW à Dakar: ça chauffe à la DGE entre Barthélémy Dias et les forces de l’ordre

L’histoire d’amour entre Barthélémy Dias et les forces de l’ordre a connu un nouveau soubresaut ce mercredi devant les locaux de la Direction générale des élections.



Qu’est-ce qui se passe ? La liste de Yewwi Askan Wi à Dakar est menacée de forclusion par la Direction générale des élections.



Selon Barthélémy Dias et Déthié Fall sur place, les autorités refusent le remplacement des candidats investis qui se sont désistés. Le maire de Dakar à qui les policiers ont refusé l’accès aux bureaux de la DGE, a appelé tous les militants à « venir en masse dire non à cette tentative de Macky de forclore leur liste dans la capitale qu’il ne peut pas gagner ». Ce, pour ne pas que leur liste soit forclose à minuit.



D’autres sources indiquent que c’est par non-respect de la parité que la liste de YAW à Dakar a été rejetée…



Zone à haut risque de turbulence à suivre… Restez connectés pour avoir tous les développements de cette affaire.