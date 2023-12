Menaces cybercriminels : 125 millions de fichiers malveillants détectés par Kaspersky en 2023

Les systèmes de détection de Kaspersky ont révélé une augmentation de la détection de fichiers malveillants en 2023, avec une moyenne de 411 000 fichiers par jour, représentant une hausse de près de 3% par rapport à l'année précédente.



Cette croissance inquiétante s'est également accompagnée d'une intensification de certaines menaces, notamment une augmentation notable de 53% des attaques impliquant Microsoft Office et d'autres documents malveillants.



Les cybercriminels ont adopté des tactiques plus sophistiquées pour infiltrer les systèmes sans se faire repérer. Cette information, issue du rapport sur les statistiques annuelles de Kaspersky, met en lumière l'évolution du paysage des cybermenaces.



Au total, près de 125 millions de fichiers malveillants ont été détectés par les systèmes de Kaspersky en 2023. Windows est resté la principale cible des cyberattaques, représentant 88% des logiciels malveillants détectés quotidiennement.



Une augmentation significative a été observée dans la détection de divers formats de documents tels que Microsoft Office, PDF et autres, atteignant environ 24 000 fichiers par jour, soit une augmentation de 53%. Ce phénomène pourrait être associé à une hausse des attaques utilisant des fichiers PDF de phishing visant à voler des données.



Les chevaux de Troie restent le type de logiciel malveillant le plus courant. L'utilisation des portes dérobées a considérablement augmenté, passant de 15 000 fichiers détectés par jour en 2022 à 40 000 en 2023. Ces portes dérobées représentent une menace majeure car elles permettent aux attaquants de contrôler à distance le système des victimes pour des actions variées, y compris la collecte de données sensibles.



Vladimir Kuskov, responsable de la recherche anti-malware chez Kaspersky, a souligné l'évolution dangereuse du paysage des cybermenaces. Il a souligné l'importance pour les entreprises et les utilisateurs de recourir à des solutions de sécurité fiables pour contrer ces menaces toujours plus sophistiquées.



Ces données, basées sur les détections de Kaspersky de janvier à octobre, font partie du bulletin de sécurité de Kaspersky, fournissant des informations cruciales sur les changements dans le domaine de la cybersécurité.