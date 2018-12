Mende accuse Fayulu de préparer une crise post-électorale

Le porte-parole du gouvernement congolais et du candidat de la majorité a accusé le candidat d'opposition Martin Fayulu d'appeler au "chaos" et de préparer "une crise post-électorale".

"M. Fayulu a été mis sur orbite pour empêcher les élections de se tenir, pas pour gagner les élections. Il ne fait pas campagne, il prépare la contestation. Il prépare une crise post-électorale et nous l'attendons au tournant", a déclaré M. Lambert Mende lors d'un point-presse.

"Cette crise là, nous l'avons anticipée et nous avons les moyens aussi bien humains que politiques pour y faire face", a-t-il prévenu.

Selon Lambert Mende, ceux qui veulent saborder le processus électoral ont jeté leur dévolu sur lui", a-t-il ajouté.

M. Fayulu est le candidat de la coalition Lamuka, soutenu par l'ex-gouverneur du Katanga en exil Moïse Katumbi, bête noire du régime, et l'ex-chef de guerre et vice-président Jean-Pierre Bemba.

M. Mende s'exprime au lendemain de l'incendie d'un entrepôt de la commission électorale à Kinshasa, où ont brûlé 80% des "machines à voter" destinées à la capitale, selon la commission électorale.

"Il est possible qu'il s'agisse d'un accident" mais la "police scientifique" est convaincue "qu'il s'agit d'un incendie allumé par des mains criminelles", a répété M. Mende.