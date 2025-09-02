Mer agitée à Gorée : la chaloupe secouée par la tempête

Ce lundi 1er septembre 2025, une forte pluie accompagnée de vents violents a perturbé la navigation à Gorée. La chaloupe reliant l’île avait du mal à se stabiliser en raison de la mer agitée, comme on peut le voir dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.



Sous l’effet du vent, l’embarcation a même heurté et renversé un petit bateau. Grâce à l’intervention du capitaine et au soutien des habitants de l’île, la chaloupe a finalement été maîtrisée et sécurisée.

