Mercato : Abdallah Sima est un nouveau joueur de Brest

Annoncé depuis hier mardi et c’est maintenant officiel. Le Stade Brestois vient de récupérer sous la forme d’un prêt sans option d’achat Abdallah Sima. L’ailier de 23 ans débarque en provenance de Brighton, après s’être révélé du côté du Slavia Prague.



Après avoir été prêté par les Seagulls à Stoke City puis à Angers lors de la saison 2022-23, Abdallah rejoint les Glasgow Rangers lors du mercato estival 2023. En Écosse, celui qui portera le numéro 17 cette saison, a découvert la coupe d’Europe, en disputant les barrages de Ligue des Champions (3 matches, 1 but) et 6 rencontres d’Europa League (3 buts) en 2023-24.



En championnat, Abdallah Sima a également marqué la saison de son empreinte avec 11 réalisations en 24 matches. Au final, les Rangers terminent vice-champions derrière le Celtic Glasgow et remportent la Coupe de la Ligue écossaise.



Au total Abdallah Sima aura inscrit 16 buts en 39 rencontres… Exactement comme en République tchèque ! Sima compte 7 sélections en équipe nationale.



L’attaquant jouera donc la Ligue des champions, lui qui connaît déjà bien la Ligue 1. Il avait été prêté à Angers lors de la saison 2022/2023. Il renforce une équipe brestoise, qui a du mal durant ce mercato, en plus d’avoir manqué son entame de championnat, fessée par l’OM 5-1.