Mercato : Accord total entre Naples et Chelsea pour Kalidou Koulibaly !

Le Napoli et Chelsea ont trouvé un accord définitif pour le transfert de Kalidou Koulibaly.



Chelsea a trouvé son premier renfort défensif pour la saison prochaine. Désireux de pallier les départs d’Antonio Rüdiger, parti au Real Madrid, et d’Andreas Christensen, qui a rejoint le FC Barcelone, les Blues ont misé sur la venue de Kalidou Koulibaly et sont tombés d’accord avec Naples, selon Fabrizio Romano.



Le capitaine des Lions, qui va enfin quitter le Napoli après huit saisons en Italie, devrait, comme évoqué ces dernières heures, s’engager jusqu’en juin 2027. Selon la même source, KK devrait rejoindre les Blues contre 40 millions d’euros, plus inclus. Thomas Tuchel va donc désormais pouvoir compter sur deux internationaux sénégalais : Koulibaly et Édouard Mendy.