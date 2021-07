Mercato: Antoine Griezmann vers la Premier League

Selon la presse catalane, Antoine Griezmann ne retournera pas à l'Atlético de Madrid, cet été. Le salaire de l'international français est beaucoup plus conséquent que celui de Saul Niguez, avec qui il aurait pu être échangé.



Selon le quotidien Sport, le Barça souhaite trouver une porte de sortie à Griezmann - qui représente une forte valeur marchande - et réfléchit à le proposer à des clubs de Premier League. Chelsea et Manchester United sont cités comme potentiellement intéressés. La Juventus serait aussi attentive à son avenir, rapporte RMC Sport.