Mercato : Ethan Mbappé va suivre Kylian au Real, selon la presse espagnole

Selon l’émission espagnole El Chiringuito, Kylian Mbappé et sa famille auraient demandé au Real Madrid de recruter son frère Ethan actuellement au PSG. Les dirigeants espagnols auraient donné leur accord.

Les frères Mbappé réunis au Real la saison prochaine ? Selon l’émission espagnole El Chiringuito,



l’international français (75 sélections, 46 buts) et sa famille auraient formulé "le désir" de recruter également Ethan, actuellement au PSG, la saison prochaine. Kylian a, lui, récemment annoncé à son président Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne prolongerait pas son contrat et quitterait le club l’été prochain.



Si sa prochaine destination n’a pas encore été officialisée, le Real Madrid apparaît comme le grand favori pour accueillir le champion du monde 2018. La semaine dernière, le journal Marca affirmait même que la star française avait déjà signé son contrat avec les Merengues, ce que RMC ne confirme pas.



Ethan Mbappé sera aussi libre cet été



Pour El Chiringuito, l’arrivée de Kylian Mbappé au Real ne fait aucun doute. Et l’émission ajoute même que "Mbappé ne viendra pas seul."



"Le précontrat a été signé il y a deux semaines mais la famille a fait ces derniers jours une proposition au Real", assure le journaliste Eduardo Inda. "C’est un sujet ajouté au pré-contrat qui ne remettrait pas en cause celui-ci. C’est un désir, un transfert à zéro. La famille de Mbappé et Mbappé ont demandé il y a quelques jours au Real Madrid de recruter aussi son frère Ethan Mbappé. Le Real y pense et, finalement, a dit oui."



Ethan Mbappé (17 ans), qui a fait ses premières apparitions avec l’équipe première du PSG cette saison, avait signé un contrat aspirant au club en 2021. Celui-ci arrive à échéance l’été prochain, ce qui le rendra libre en juin. Le jeune milieu de terrain, convoqué à plusieurs reprises dans le groupe par Luis Enrique, a fêté son premier match avec l’équipe première, le 20 décembre dernier face à Metz (3-1, 17e journée de L1). Il est également entré en jeu à deux reprises en Coupe de France contre l’US Revel (0-9, 32es de finale), puis face à l’US Orléans (0-4, 16es).



Le 16 février dernier, Kylian Mbappé avait annoncé son départ du club à ses partenaires et au staff. A l’issue de son discours, Luis Enrique aurait alors taquiné Ethan Mbappé en lui demandait s’il allait lui aussi partir l’été prochain. "Non, je suis un Titi, moi, je reste au PSG", lui aurait répondu le jeune joueur, selon Le Parisien.





RMC Sport