Mercato : Kalidou Koulibaly quitte Chelsea pour l’Arabie saoudite

Un an après son arrivée à Chelsea, Kalidou Koulibaly file en Arabie saoudite. Le défenseur central sénégalais a signé dimanche un contrat de trois (3) ans avec Al Hilal.



En Arabie saoudite depuis ce week-end, le capitaine des « Lions » a d’abord passé sa visite médicale avant de signer un contrat de trois ans avec Al Hilal avec un montant de 23 millions d’euros (15 milliards FCFA).



Après Koulibaly, son compatriote et ancien coéquipier à Chelsea, Edouard Mendy est attendu en Arabie saoudite ce lundi. Le gardien de but sénégalais va passer sa visite médicale, cet après-midi, avant de s’engager avec Al Ahli, un club basé à Djeddah.