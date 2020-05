Mercato: Krépin dans le viseur du trio Hertha, Milan Ac et Watford

L’attaquant sénégalais de Bruges, Krépin Diatta, est dans le viseur du Milan AC (Italie), de Watford (Angleterre) et du Hertha Berlin (Allemagne), a appris l’APS dans l’entourage du joueur. « C’est bien pour lui d’enrichir son palmarès avec deux titres nationaux en Belgique, et ça lui donne une valeur marchande certaine », a expliqué la même source, qui a requis l’anonymat.



Selon elle, des clubs européens sont même allés au-delà du simple contact avec Diatta. « Ces clubs sont très intéressés. Concernant Watford, premier non relégable en Premier League, on attend l’issue de la saison de football pour y voir plus clair », a ajouté la même source. Le Hertha Berlin, après s’être rapproché de l’international sénégalais il y a plus de deux ans, l’a encore dans ses petits papiers, a-t-elle poursuivi, soulignant que Krépin Diatta est sur une phase ascendante de sa carrière.



La même source assure que Diatta « ira dans un club où les conditions de son épanouissement seront réunies. ‘’A chaque saison, dit-elle, il doit franchir un palier dans sa carrière professionnelle » ajoute la même source. « Le Milan AC est aussi une piste sérieuse, mais dans les tous cas, les intérêts du jeune footballeur seront préservés », poursuit-elle. Dans un entretien avec l’APS, en avril, le Belge Tom Sainfielt, sélectionneur de la Gambie, a invité Krépin Diatta à privilégier dans son choix de carrière un club où le staff technique lui fera entièrement confiance.



Agé de 21 ans, Diatta a contribué au sacre de son équipe, cette saison, en Belgique, où le championnat a été écourté en raison de la pandémie de Covid-19. une saison aboutie pour l’ancien joueur d’oslo qui aura eu le don d’attirer davantage les convoitises. Entre Watford, herta Berlin ou encore le Milan Ac l’international sénégalais de Bruges Fc ne manquera pas de prétendants lors de ce mercato estival, notent nos confrères de l'APS.