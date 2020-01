Mercato - Leonardo révèle que Cavani a demandé à quitter le Psg

Leonardo (directeur sportif du PSG, après la victoire du PSG à Lorient 1-0) : « On a toujours dit la même chose pour Cavani. On espérait qu'il reste dans le club. Aujourd'hui, il a demandé à partir. On étudie la situation. On a eu une proposition de l'Atlético de Madrid. Nous n'avons pas eu une proposition à la hauteur de la valeur du joueur. »



L’Equipe