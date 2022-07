Mercato: Lewandowski de retour à Munich

Robert Lewandowski est de retour au Bayern. Alors que les rumeurs autour de son avenir enflent, l'attaquant polonais a atterri lundi à Munich et doit reprendre l'entraînement ce mardi, rapporte Bild. Le numéro 9 bavarois n'entame donc pas de grève contre son club, même si ses envies de départ sont toujours présentes, à un an de la fin de son contrat. Il doit passer des tests physiques en compagnie des autres internationaux, notamment Manuel Neuer, avant de reprendre les séances collectives mercredi. Selon Sky Sports Germany, Lewandowski veut toujours quitter le club bavarois et le Barça ne le laisse pas insensible.



Le Barça attend une "réponse positive" du Bayern

Le "Rekordmeister" est prêt à laisser filer l'attaquant à partir d'une indemnité de transfert d'environ 50 millions d'euros. De son côté, le Barça a confirmé, via son président Joan Laporta, avoir fait une offre pour attirer le buteur. "Nous remercions le joueur (Lewandowski) pour toutes les manifestations qu'il a faites pour montrer qu'il a envie de venir", a poursuivi le président du Barça, qui a toutefois souhaité montrer du respect envers le Bayern. Laporta n'a pas précisé le montant de l'offre, et a balayé certaines rumeurs disant que le club allemand, méfiant de la situation économique du Barça, souhaitait que le club catalan paye le transfert de "Lewy" sur-le-champ. "Je n'y crois, je crois que ce sont des informations venues d'un chat et ça a été une blague, ça ne vient pas du Bayern", a-t-il glissé.



Récemment, le joueur a d'ailleurs confirmé à Xavi son envie de rejoindre l'Espagne, lors d'une soirée au restaurant à Ibiza. Selon les médias espagnols, les deux hommes en auraient profité pour échanger quelques minutes à propos de souhait d’évoluer dans son effectif la saison prochaine. "J’ai vraiment envie de t’avoir comme entraîneur", aurait-il dit.