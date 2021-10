Mercato: Newcastle jette son dévolu sur Ismaïla Sarr, Watford veut 117 millions d’euros

Avec l’arrivée aux manettes du Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite, Newcastle se met à rêver d’un mercato XXL. Ces dernières semaines, des noms prestigieux commencent à circuler dans les travées de St-James Park.



Et selon le Daily Mail, l’écurie anglaise a fait d’Ismaïla Sarr (23 ans) sa priorité absolue pour le mois de janvier. Ses qualités de vitesse, de percussion et son efficacité (4 réalisations en 9 apparitions cette saison en Premier League) plaisent beaucoup en haut lieu dans le Nord du Royaume.



Watford pas vendeur

Il convient toutefois de dire que le départ de l’international sénégalais (39 capes, 7 buts), passé par le Fc Metz et le Stade Rennais, sous contrat jusqu’en juin 2024, n’est absolument pas au programme du côté de Watford. Les Hornets, promus, comptent évidemment sur leur talent pour se maintenir à l’issue d’un exercice déjà marqué par un changement de coach à Vicarage Road (Claudio Ranieri a remplacé Xisco Muñoz).



Après avoir dépensé près de 40 M d’euros, bonus inclus, pour faire venir «Iso» à l’été 2019, Watford considère même que ses qualités et sa marge de progression peuvent permettre d’envisager un transfert futur s’approchant des 117 M d’euros obtenus par Aston Villa lors du départ de Jack Grealish à Manchester City, cet été. Newcastle est-il disposé à aller aussi loin ? Réponse dans les prochaines semaines.