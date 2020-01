Mercato - OL, Hertha Berlin: jackpot pour Lucas Tousart

C’est officiel depuis lundi, Lucas Tousart (22 ans) s’est engagé avec le Hertha Berlin. Le milieu de terrain ne ralliera la capitale allemande qu’une fois sa saison avec l’Olympique Lyonnais terminée, mais il sait déjà à quoi s’en tenir sur le plan financier.



L’Équipe révèle en effet que l’international Espoirs tricolore percevra plus de 400 000€ bruts par mois (deux fois plus que chez les Gones) « sans compter de très impressionnants bonus et primes ». « Pour le club comme pour le joueur, c’étaient des propositions financières qui ne se seraient peut-être pas représentées », a-t-on expliqué du côté de l’OL au quotidien sportif.



Foot Mercato