Mercato - PSG : Neymar aurait ouvert la porte à Manchester United !

Les moments de Neymar au PSG sont-ils comptés ? En effet, les rumeurs se font de plus en plus nombreuses au sujet de l’avenir du Brésilien. Annoncé de retour au FC Barcelone, le protégé de Thomas Tuchel pourrait aussi atterrir au Real Madrid. Mais ce samedi, le Daily Record annonce que Manchester United pourrait se mêler à cette lutte. Souhaitant recruter une grande star l’été prochain, les Red Devils rêveraient ainsi de Neymar.



Pour la saison prochaine, Manchester United rêverait donc de Neymar. Mais cet intérêt est-il réciproque ? Ce samedi, le Daily Record apporte également une réponse à cette question. Ainsi, après l’Espagne et la France, le joueur du PSG pourrait bien être tenté de découvrir l’Angleterre. En effet, le média britannique assure que Neymar n’écarterait pas une arrivée à Manchester United, qui aurait d’ailleurs été informé que le Parisien commencerait à être frustré de sa vie dans la capitale française.



Avec 10sport