Mercato: Pathé Ciss sur le point de signer à Lyon

La fin du Mercato hivernal s’emballe pour les internationaux sénégalais. Après Bamba Dieng, Pape Gueye et Ibrahima Niane, Pathé Ciss est sur le point de trouver un nouveau club en Ligue 1.



Selon Foot Mercato, un accord a été trouvé entre l'Olympique Lyonnais et le Rayo Vallecano pour le transfert du milieu de terrain sénégalais.

Le montant du transfert serait de 6 M€ et Pathé Ciss aurait déjà donné son accord.



Lyon tente de boucler désormais le dossier avant la fin du mercato.