Mercato : RC Lens fait une offre 11 M€ pour Habib Diarra

Lens a formulé une proposition de 11 M€ au club alsacien pour le jeune sénégalais Habib Diarra. Le club nordiste continue de chercher à renforcer son entrejeu. En ciblant le milieu de terrain international espoir U19 de l’équipe de France, le 2e de la Ligue 1 veut frapper un très beau coup sur le mercato estival.



Habib Diarra a impressionné cette saison avec le Racing Club de Strasbourg. En terme de chiffres, il a comptabilisé trois buts et trois passes décisives en 29 apparitions. Ses performances n’ont pas échappé aux yeux des grands clubs européens, dont Manchester United et OM.



Le milieu de terrain du Racing Club de Strasbourg était au centre de l’attention des grands clubs européens. Manchester United aurait fait une première approche pour recruter le Sénégalais de 19 ans, mais le club alsacien a rejeté l’offre. Apparemment c’est Lens qui a remporté la course.