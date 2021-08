Mercato: Sada Thioub proche de Brest

À Angers depuis l'été 2019, Sada Thioub (26 ans) pourrait bien changer d'air cet été. Selon le site Footmercato, le Stade Brestois 29 pousse pour s'attacher les services de l'international sénégalais (7 sélections) d'ici la fin du mercato estival, soit mardi à 23h59.



Le club breton souhaiterait obtenir Sada Thioub en prêt. Il ne reste donc plus qu'une poignée d'heures aux dirigeants bretons pour finaliser cette opération et renforcer le secteur offensif de Michel Der Zakarian. L'ailier droit avait été acheté par Angers à Nîmes pour 3,5 millions d'euros soit plus de 2 milliards FCFA.