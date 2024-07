Mercato : Yoro se rapproche du Real Madrid

Le jeune défenseur central de 18 ans va quitter la Ligue 1 cet été. Courtisé par plusieurs formations, dont le PSG, le Français souhaite signer au Real Madrid, selon les informations relayées sur X par Fabrizio Romano. Le journaliste indique que le champion de France, comme Liverpool et Manchester United, ont tenté leur chance ses “dix derniers jours”, mais que l'intéressé a choisi de rejoindre son club de “rêve”, qui a fait signer Kylian Mbappé cet été.



Désormais, le LOSC et le Real Madrid négocient une indemnité de transfert. Sous contrat pour encore un an à Lille, Leny Yoro est estimé à 50 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.



D'après la Cadena SER, le club espagnol ne souhaitait mettre, fin juin, que 40 millions d'euros sur le défenseur central, quand le LOSC réclame 70 millions d'euros. Le prix du transfert devrait se situer entre ces deux montants.