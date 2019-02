Mercato électoral : Pape Diop rejoint Idy et la base de Samuel Sarr penche pour Macky

Le "mercato" électoral se poursuit avec ralliements des leaders du C25. Pape Diop, le leader de Bokk Giss-Giss va soutenir Idrissa Seck et c’est demain que le Comité directeur de son parti va annoncer officiellement cette décision. En attendant Pape Diop a accompagné le leader de Rewmi dans la cité religieuse de Touba ce vendredi.



En ce qui concerne Samuel Sarr, son mandataire Me Babou, qui s’est confié à la Rfm penche plutôt pour une alliance avec Macky Sall. « Depuis la proclamation définitive des résultats du parrainage, le candidat Samuel Sarr est resté aphone. Nous n’avons aucun retour de sa part. Mais les acteurs et compagnons de Samuel Sarr que nous sommes, nous nous sommes dits que nous ne devons pas rester les bras croisés, c’est pourquoi j’ai été désigné pour dire que notre choix est porté sur le candidat Macky Sall"



Mais Me Badou précise que le choix de la base n'engage pas leur mentor. Interpellé sur un éventuel revers que Samel Sarr pourrait leur faire, Me Badou répond que cela n’engage que lui, mais la base soutient Macky et sans conditions parce que "nous savons que le Président Macky Sall est le candidat idéal et qui a le plus d’expérience".