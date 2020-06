Mercato: l'attaquant camerounais très proche de Saint-Etienne

Vincent Aboubakar est proche d’un départ du FC Porto. L’international camerounais, arrivé au Portugal en 2014, serait mis sur la liste des transferts dans son club. Dans le viseur de plusieurs formations européennes, le Lion Indomptable pourrait s’engager dans les jours à venir à Saint-Etienne.



A en croire les informations de Peuple Vert, rapportées par le site Africa Top Sports, les discussions via visioconférence entre l’entourage d’Aboubakar et les dirigeants de Saint-Etienne se multiplient. Le club français et le FC Porto aurait trouvé un accord sur le montant du transfert estimé à 2 millions d’euros. Mais les négociations coincent au niveau des exigences salariales du joueur de 28 ans.



Le média français dédié à l’actualité des Verts indique tout de même que l’ancien attaquant de Lorient a fait des efforts financiers. Mais, cela est toujours hors de portée des dirigeants du club du Forez.



Les discussions seraient en cours. Vincent Aboubakar est une priorité de Claude Puel, l’entraineur des Verts qui aurait pour intention de former un duo d’attaque infernal avec Dénis Bouanga. Si ce dernier reste bien sûr.