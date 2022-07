Mercato: une offre XXL venue de l’Arabie Saoudite pour Cristiano Ronaldo

Soucieux de quitter Manchester United, un an après son retour, Cristiano Ronaldo ne manque pas de prétendants. Si son nom a circulé dans les plus grands clubs européens, sans donner lieu à une véritable offre, le buteur portugais séduit aussi l'Arabie saoudite. Selon les informations des télévisions TVI et CNN confirmées par le journal espagnol AS, le quintuple lauréat du Ballon d'or a reçu une offre en provenance du Golfe estimée à 300 millions d'euros pour deux saisons.



Si le nom du club intéressé n'a pas filtré, Cristiano Ronaldo toucherait donc une fortune en rejoingnant l'Arabie saoudite. Outre les 30 millions d'euros offerts à United pour le transfert, le Portugais de 37 ans empocherait 250 millions d'euros de salaire alors que les intermédiaires récolteraient 20 millions d'euros. Mais selon le quotidien espagnol, Cristiano Ronaldo voudrait encore jouer au moins une saison dans un grand championnat européen et attendrait encore une offre ferme d'un cador du Vieux Continent.