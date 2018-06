Messi choisit le meilleur but de sa carrière

Lionel Messi a dû choisir quel était le meilleur but de sa carrière de joueur professionnel avec le FC Barcelone. L'Argentin a hésité au début, avant de choisir son but en finale de la Ligue des champions en 2009 contre Manchester United.



«Mon meilleur but ? Sur le moment comme ça, je ne sais pas... celui de la finale de la Ligue des champions contre Manchester United », a déclaré le joueur du FC Barcelone dans une interview pour le site officiel de la FIFA.



Le «crack » de la sélection argentine avait reçu un centre de Xavi depuis le côté droit, et Messi s'était élevé dans le ciel pour battre Rio Ferdinand et tromper Van der Sar. Messi avait inscrit le second but de la rencontre, à la 70ème minute, creusant le score pour les «Blaugrana ».



Un but qui ne fut pas facile à choisir, l'attaquant ayant marqué 552 buts sous les couleurs du FC Barcelone. Avec sa sélection, l'Argentin a inscrit 64 buts et 38 passes décisives.