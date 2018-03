Messi domine la Liga sur de nombreux aspects

Lionel Messi a atteint la barre des 22 buts sur coups francs dans sa carrière, ainsi que son meilleur chiffre en une saison : 4.

L'Argentin est sans aucun doute le meilleur tireur de coups francs d'Europe et personne ne peut oser se frotter à lui.

Le joueur est en forme et ne domine pas seulement le classement des meilleurs buteurs cette saison en Liga. Messi est cette saison le meilleur dribbleur (138), le meilleur tireur (147) et le meilleur passeur (12).

En ce qui concerne les dribbles, il est d'ailleurs loin devant son dauphin au classement. Gonçalo Guedes, milieu de terrain de Valence, ne se trouve qu'à 51 dribbles réussis cette saison pour le moment.

Et le plus grand ennemi de Messi cette saison, ce sont les poteaux. Si l'Argentin est capable de décocher des frappes incroyables, il a déjà trouvé 20 fois les poteaux de ses adversaires ou la barre tranversale.

Pour le moment, le numéro 10 du FC Barcelone signe donc une saison incroyable et se prépare petit à petit pour la Coupe du monde de Russie en juin prochain, à laquelle il espère enfin pouvoir gagner un titre avec sa sélection.

Source; Besoccer





