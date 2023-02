Messi incertain face au Bayern Munich

C’est une terrible nouvelle qui risque de frapper le Paris Saint-Germain, une fois encore. Le club de la capitale semble maudit, puisqu’après la blessure de Kylian Mbappé, Lionel Messi est à son tour touché. Selon le quotidien L’Equipe, la star argentine est incertaine pour le duel de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich du mardi 14 février.





C’est lors du match de Coupe de France face à l’OM que Messi s’est blessé aux ischio-jambiers. Le champion du monde 2022 souffre et manquera d’ores et déjà le déplacement à Monaco ce week-end, en Ligue 1. Sa présence lors du duel face aux Munichois en Europe est donc clairement incertaine, en attente d’un communiqué officiel du Paris Saint-Germain à son sujet…