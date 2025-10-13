Météo : ANACIM annonce une matinée sans pluie mais des orages dès la mi-journée

La matinée de ce lundi 13 octobre 2025 s’annonce « globalement couverte sur l’ensemble du territoire », selon les dernières prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM). Les nuages seront nombreux, mais aucune pluie n’est attendue avant midi, rassurent les services météorologiques.Les températures resteront relativement élevées dès les premières heures de la journée. Les populations sont donc invitées à s’hydrater régulièrement et à porter des vêtements légers pour mieux supporter la chaleur.L’après-midi pourrait toutefois marquer un changement, « des pluies accompagnées d’orages sont en effet prévues sur le Sud, l’Est et une partie du Centre du pays. Ces précipitations pourraient toucher notamment les zones de Kolda, Ziguinchor, Tambacounda ou encore Kaolack. »L’ANACIM précise qu’ « une nouvelle mise à jour permettra d’affiner les prévisions au cours de la journée afin d’informer les voyageurs et les populations sur l’évolution du temps. »