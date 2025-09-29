Météo : Des pluies et des orages attendus sur une grande partie du pays

Les services météorologiques annoncent de nouvelles perturbations pour la période allant du lundi 29 septembre à 21h au mardi 30 septembre à 21h. « Au cours de la nuit et jusqu’au matin, des pluies accompagnées d’orages sont attendues dans plusieurs régions du pays.Le Sud sera concerné, notamment Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Le Centre connaîtra également des précipitations, touchant Kaolack, Fatick, Diourbel, Kaffrine et Louga. Dans le Nord, Saint-Louis et Matam sont placés sous le même régime. À l’Ouest, Dakar et Thiès devraient connaître un ciel nuageux avec de faibles risques de pluie. »Le mardi 30 septembre, l’instabilité devrait persister sur l’ensemble du territoire. Elle sera toutefois plus marquée sur le Nord et le Sud, où des pluies sont de nouveau attendues. Le Centre et l’Ouest du pays ne seront pas épargnés par ces précipitations.