Météo : Orages et pluies attendus sur plusieurs régions du Sénégal

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce, pour la période allant du mardi 30 septembre à 12 heures au mercredi 1er octobre à 12 heures, des risques d’orages et de pluies isolés sur plusieurs parties du pays.Selon les prévisions, le Nord (Saint-Louis, Louga, Matam) et la Casamance (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda) seront particulièrement concernés. Le Centre-Ouest, incluant Dakar, Thiès, Kaolack, Diourbel et Kaffrine, connaîtra également des précipitations, tandis que le reste du territoire restera sous un ciel nuageux avec possibilité de pluies localisées.Le 1 er octobre , les pluies persisteront par moments sur différentes régions du pays. Les vents, orientés au secteur Sud, souffleront de faibles à modérés.L’ANACIM appelle à la prudence et recommande à la population de limiter les déplacements en cas d’orage, d’éviter de s’abriter sous les arbres, de s’hydrater régulièrement et de se mettre à l’ombre pour faire face à la chaleur et à l’instabilité du temps.