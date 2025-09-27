Météo : Pluies annoncées au Sud et au Centre-Sud du Sénégal ce week-end

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie annonce des pluies faibles à modérées pour la période du samedi 27 septembre à 12h au dimanche 28 septembre à 12h. Les régions du Sud, notamment Ziguinchor, Cap-Skirring, Sédhiou et Kédougou, seront les plus arrosées. À Tambacounda, les chances de pluie restent faibles.



Dans le Centre-Sud, comprenant Kaolack, Kaffrine, Fatick, Diourbel, Thiès et Dakar, des nuages denses avec de fines pluies par endroits sont attendus. Sur le reste du territoire, le ciel sera partiellement nuageux sans pluie significative.



Ces conditions devraient légèrement atténuer la chaleur, particulièrement dans les zones concernées par les précipitations.

