Météo : Pluies et fraîcheur annoncées au Sénégal du 2 au 4 décembre 2025

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit pluie et fraîcheur sur le territoire sénégalais du 2 au 4 décembre 2025.
Selon les prévisions, une forte couverture nuageuse et des pluies faibles à modérées sont attendues sur l’ensemble du pays, notamment :
Nord : Saint-Louis, Podor, Louga, Linguère
Centre : Thiès, Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine
De fines gouttes pourraient également toucher Ziguinchor, Matam et Tambacounda.
L’ANACIM précise que les températures connaîtront une baisse sensible, offrant un temps plus clément, avec des maximales comprises entre 24°C et 30°C dans la moitié nord du pays.
Selon les prévisions, une forte couverture nuageuse et des pluies faibles à modérées sont attendues sur l’ensemble du pays, notamment :
Nord : Saint-Louis, Podor, Louga, Linguère
Centre : Thiès, Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine
De fines gouttes pourraient également toucher Ziguinchor, Matam et Tambacounda.
L’ANACIM précise que les températures connaîtront une baisse sensible, offrant un temps plus clément, avec des maximales comprises entre 24°C et 30°C dans la moitié nord du pays.
Autres articles
-
Sénégal : l’Assemblée nationale adopte le budget 2026 du ministère de l’Enseignement supérieur
-
Hajj 2025 : l’État relance les concertations sur les agréments et quotas
-
Équitation : le Centre équestre de Diamniadio entre en scène pour les JOJ 2026
-
Retards de bourses : Daouda Ngom promet des solutions et exhorte les étudiants à une approche constructive
-
Formation professionnelle : 104 000 jeunes enrôlés grâce à la digitalisation du 3FPT