Météo : Pluies et fraîcheur annoncées au Sénégal du 2 au 4 décembre 2025

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit pluie et fraîcheur sur le territoire sénégalais du 2 au 4 décembre 2025.



Selon les prévisions, une forte couverture nuageuse et des pluies faibles à modérées sont attendues sur l’ensemble du pays, notamment :



Nord : Saint-Louis, Podor, Louga, Linguère



Centre : Thiès, Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine



De fines gouttes pourraient également toucher Ziguinchor, Matam et Tambacounda.



L’ANACIM précise que les températures connaîtront une baisse sensible, offrant un temps plus clément, avec des maximales comprises entre 24°C et 30°C dans la moitié nord du pays.