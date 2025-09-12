Météo : Pluies et orages attendus ce vendredi sur une large partie du Sénégal

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) signale, dans sa mise à jour de 12h, des pluies accompagnées d’orages qui touchent déjà plusieurs localités. Les zones concernées sont le Sud (Ziguinchor, Cap-Skirring, Sédhiou, Kolda), le Centre (Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Mbour, Thiès, Dakar) et l’Est (Kédougou, Tambacounda).





Selon l’ANACIM, ces précipitations se poursuivront dans l’après-midi et la soirée. Sur le reste du territoire, le ciel restera globalement nuageux avec de faibles probabilités de pluie. Les populations sont invitées à rester vigilantes et à suivre les prochains bulletins météorologiques.

