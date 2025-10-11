Météo : Pluies et orages attendus sur plusieurs régions du Sénégal ce week-end

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce un week-end marqué par des pluies et orages sur une grande partie du territoire national. Selon le bulletin de prévision publié ce samedi 11 octobre 2025, les précipitations sont attendues dans l’après-midi et la nuit de samedi, avant de se prolonger localement dans la matinée de dimanche.

Les régions du Sud et de l’Est seront les plus concernées, avec des averses parfois soutenues prévues sur Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Tambacounda et Bakel. Le centre du pays notamment Koungheul, Nioro, Kaolack, Fatick, Diourbel et Linguère pourrait également enregistrer des pluies éparses accompagnées d’orages isolés.

En fin de nuit et début de matinée de dimanche, le temps devrait rester instable sur le nord et le littoral, avec de faibles précipitations possibles à Dakar, Thiès, Saint-Louis, Louga, Matam et Podor.

Côté températures, l’ANACIM annonce une chaleur humide persistante, avec des maximales comprises entre 38°C et 42°C sur l’ensemble du pays. Les vents du nord, faibles à modérés, domineront la situation météorologique. Face à ces conditions, l’agence invite les populations à faire preuve de prudence et à suivre régulièrement les mises à jour de ses bulletins.