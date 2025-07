Météo Sénégal : fortes chaleurs et orages annoncés au Sud-Ouest

Le bulletin de prévision de la période du 23 juillet à 12h au 24 juillet à 12h annonce des conditions météorologiques contrastées sur l’ensemble du territoire sénégalais.



Selon les services de la météorologie nationale, « des orages et des pluies sont attendus par endroits au Sud-Ouest, notamment à Ziguinchor, Cap Skirring et Sédhiou ». Des précipitations faibles pourraient également toucher le Sud-Est, notamment les régions de Kédougou et Kolda. Ailleurs dans le pays, le ciel sera « couvert à passagèrement nuageux ».



La chaleur restera marquée à l’intérieur du pays, avec des températures maximales comprises entre 37°C et 40°C dans le Nord, l’Est et le Centre. En revanche, le Sud et les zones côtières bénéficieront de températures plus modérées, variant entre 31°C et 33°C.



Concernant les vents, ils seront « faibles à modérés » et souffleront du secteur Nord-Ouest à Sud-Ouest sur l’ensemble du pays.



Les autorités invitent à la prudence. Il est recommandé de « se mettre à l’ombre, de boire régulièrement de l’eau, de limiter les déplacements en cas d’orage, d’éviter de s’abriter sous les arbres et de sécuriser les objets exposés au vent ».