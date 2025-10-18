Météo du 18 octobre : Le Sud et l’Est sous la pluie, temps stable sur le reste du pays

La journée de ce samedi 18 octobre sera marquée par un temps contrasté selon les régions, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM). En effet, des orages et pluies sont déjà enregistrés à Bakel, Ranérou, Kidira, Kanel et dans le nord de Tambacounda.Dans l’après-midi, « de nouvelles précipitations sont attendues sur une large bande Sud, notamment à Ziguinchor, Cap-Skirring, Kolda, Sédhiou, Nioro, Kaolack, Fatick et dans les îles du Saloum. Des risques de pluie sont également signalés à Kaffrine, Mbour, Diourbel, Kédougou et Tambacounda. À Thiès, le ciel restera légèrement nuageux avec un faible risque d’averse. »Sur le reste du territoire, « le temps demeurera globalement ensoleillé dans la journée avant l’apparition de quelques nuages en soirée. » Les températures, encore élevées, maintiendront un « climat chaud » sur la majeure partie du pays.