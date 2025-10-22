Météo du 21 au 22 octobre : orages sur le Sud, forte chaleur à l’intérieur du pays

Les prévisions météorologiques annoncent un temps instable sur une partie du territoire au cours de l’après-midi et de la nuit du mardi 21 octobre. Des orages accompagnés de pluies faibles sont attendus sur les régions de Kédougou et de la Casamance, tandis que le ciel restera nuageux à Tambacounda, Bakel et Kaffrine. Ailleurs, notamment dans le centre et le nord du pays, le temps demeurera dégagé et stable.Dans la matinée du mercredi 22 octobre, la stabilité atmosphérique dominera sur l’ensemble du territoire, selon les services météorologiques. Côté températures, la chaleur sera bien ressentie à l’intérieur du pays, en particulier dans les régions du Centre, du Nord et de l’Est, où les maximales journalières varieront entre 37°C et 40°C. Les vents souffleront du secteur Nord à Nord-Est, avec une intensité faible à modérée, principalement sur les zones septentrionales.Les autorités recommandent aux populations de se mettre à l’ombre, de boire régulièrement de l’eau et de limiter les déplacements en cas d’orage. Il est également conseillé d’éviter de s’abriter sous les arbres et de sécuriser les objets exposés au vent.